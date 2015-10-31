إرسال 11 سيارة إسعاف من المنوفية إلى موقع سقوط الطائرة الروسية

أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوي بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة عقب سقوط الطائرة الروسية بسيناء والتشديد علي اﻷطباء والتمريض بالتواجد واﻹلتزام بالمواعيد واﻹستعداد لتقديم أية خدمات طارئة.

من جانبه ، قال الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق اﻹسعاف بالمنوفية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم إرسال 11 سيارة اسعاف بالتنسيق مع الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية مجهزة بكافة اﻹمكانيات إلي سيناء للمساعدة في نقل ضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية .