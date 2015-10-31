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مهندس يرفع دعوى قضائية ضد اهل مراته ضحكوا عليا وجوزوني راجل !

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مهندس يرفع دعوى قضائية ضد اهل مراته ضحكوا عليا وجوزوني راجل ! مهندس يرفع دعوى قضائية ضد اهل مراته ضحكوا عليا وجوزوني راجل !

فى أغرب قضيه شهدتها المحاكم المصريه اليوم أقام ” سمير.ر ” وهو مهندس باحد الهيئات الحكوميه يبلغ 29 عام دعوة بطلان زواج رقم 1879 لسنة 2015 ضد زوجته ” رشا . م ” فى محكمة الأسره بأمبابه بعد ان اكتشف بعد الجواز حدوث اضطراب فى هويتها الجنسيه وهو لايعرف اذا كانت ذكر ام انثى وانه قد تعرض للغش والتدليس من قبلها ومن قبل اسرتها وطالب فى الدعوه القضائيه بالكشف الطبى عليها لمعرفة هويتها الحقيقيه واذا كانت ذكر ام انثى .

ويحكى سمير بانه تعرف على زوجته  عن طريق بعض من اصدقائه الذين اقنعوه انها على خلق وقابلها ثلاث مرات قبل الزواج ثم قام بطلب يدها للزواج من اهلها ولم يتبين منها اى شىء غريب ووجدها مثل باقى البنات عندما تقدم اليها شعر بالشك قليلا من ناحية اهلها الذين ارادو ان يتمو الزيجه بمنتهى السرعه واحس بشىء غريب ولكن لم يدرك ما هو إلا بعد عقد القران , فبعدها وجد زوجته تعامله باضطراب الامر الذى جعله يشك بانها قد تكون اخطأت مع أحد مسبقا ولا تريد ان تكشف امرها ولكنه فوجىء باضطراب هويتها الجنسيه الامر الذى كان يدركه اهلها وارادو ان يتمو الزواج بسرعه حتى تكون مسؤله من رجل ولا يشعربشىء ولازالت القضيه فى المحاكم بانتظار المطق بالحكم .

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