لو طفلك اتأخر فى المشى.. فتشى عن لين العظام

لين العظام عند الأطفال

أهم علامات وأعراض إصابة الطفل بلين العظام

يعانى بعض الأطفال من الإصابة بلين العظام، نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها ما يتعلق بالتغذية، وعوامل أخرى تتعلق بالوراثة، كما تساهم إصابة الطفل بلين العظام فى حدوث تأثير على شكل عظامه.>حول ذلك، قال دكتور عمرو فؤاد مدرس جراحة العظام بطب الأزهر، إن مرض لين العظام هو عبارة عن نقص فيتامين "د" وعنصر الكالسيوم عند الأطفال مما يتسبب فى حدوث بعض المشاكل الصحية بشكل عظام الطفل خاصة بمراحل النمو.>واستكمل د.عمرو قائلا "تتسبب إصابة الأطفال بمرض لين العظام فى ظهور بعض العلامات، والتى تؤدى لبعض المشاكل الصحية والتى تتعلق بنمو عظام الطفل"، وأهمها:

1)تغير فى شكل عظام الطفل "تقوس الساقين".

2) تأخر الأطفال فى المشى.

3)أنحاء فقرات العمود الفقرى.

4) بروز عظام الصدر وظهور ما يسمى بالنتوءات العظمية.

5) تأخر زحف الطفل عن ميعاده الطبيعى .