د.خالد عمارة يكتب: مصر فى حاجة ماسة لطب الحروب والكوارث

هناك فرع من فروع الطب اسمه طب الحروب والكوارث، وهذا الفرع يعتبر الشغل الأساسى لأطباء القوات المسلحة والمستشفيات العسكرية فى كل دول العالم، وهو فرع يتعامل مع إصابات الحروب وكيفية التعامل معها فى المراحل الأولى لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح وعلاج أكبر عدد من المصابين مما يمنع حدوث عاهات أو تشوهات أو إعاقة.

ويعد طب الحروب والكوارث الطبيعية من الفروع الهامة التى تحتاجها مصر بشدة فى الفترة الحالية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو بالنسبة لأطباء القوات المسلحة أهم بكثير من الطب المدنى مثل جراحات المفاصل أو المناظير.. إلخ من الفروع التى يتقنها الأطباء المدنيون.

ومن أكثر الدول احترافية وخبرة فى هذا المجال الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وذلك لوجود جنودهم فى أماكن كثيرة حول العالم وفى نزاعات عسكرية أو التدخل فى مناطق كوارث طبيعية مثل فيضانات أو زلازل أو انهيارات أو أعمال شغب وعنف.

>ولذلك فهناك الكثير من الأبحاث العلمية الدولية فى هذا المجال ظهرت مؤخراً، وتتكون المستشفيات فى هذا الفرع من 4 مستويات، مستوى أول وهذا يكون بسيطا فى أرض المعركة أو الكارثة أو الحادث، حيث يتم تقديم الإسعافات الأولية وإيقاف النزيف ونقل المصابين إلى المستوى الثانى وهو مستشفى ميدانى فى خيمة قريب من موقع الأحداث فيه طبيب جراحة عظام وطبيب جراحة عامة وطبيب تخدير وطاقم تمريض.

ويحتوى المستشفى على حجرة عمليات وجهاز تخدير وجهاز تنفس صناعى وبعض الأسرة وجهاز أشعة بسيط، ويتم فى هذا المستشفى عمل جراحات الإسعاف الأولى مثل التثبيت الخارجى أو استكشاف البطن. بعدها المستوى الثالث وهى مستشفى أكبر موجود بمنطقة قريبة من مطار، وتكون مجهزة بأكثر من حجرة عمليات فى مبنى به وحدات أشعة مقطعية ومعامل وأسرة وبنك دم، وتقوم بعمل كل الجراحات وبها أطباء من تخصصات مختلفة مثل العيون والأعصاب والتجميل...الخ.

ويكون المستوى الرابع فى أرض الوطن أو مكان ثابت بعيد يتم فيه علاج المصابين نهائياً وتأهيلهم وإصلاح أى تشوهات ليعود المصاب إلى حياته الطبيعية.

ويتم تدريب هؤلاء الأطباء بدورات تدريبية كل عام تتكون من 5 دورات مدة كل واحدة حوالى 4 إلى 7 أيام يتم تدريبهم على كل التخصصات المتعلقة بالإسعاف الأولى من عظام وأعصاب وجراحة عامة...الخ. كما يتم تدريبهم على العمل ضمن فريق ومهارات القيادة وتحمل الضغوط.

هذا بالإضافة إلى التدريب العادى الذى يتكون فى مجال جراحة العظام من 5 سنوات تدريب فى مجال العظام، بالإضافة إلى سنة فى مجال الجراحة العامة والتجميل وجراحة الأعصاب.