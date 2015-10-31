ضبط شاب شاذ جنسيا بالإسكندرية

المصدر : فيتو

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، من ضبط شاب شاذ جنسيا يجذب عملاءه من الرجال راغبي ممارسة الفجور مع الغير، وراغبي المتعة الجنسية الشاذة، مقابل أجر مادي يتقاضاه مستخدمًا مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد بإنشاء "عمر.م.خ" البالغ من العمر 26 سنة، حاصل على بكالوريوس دراسات سياحية، ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، صفحتين على موقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك"، باسم «كوكي شقاوة» و«اليناد الذهبي الإسكندرانية»، ويعرض من خلالهما صورا له لجذب عملائه من الرجال راغبي ممارسة الفجور مع الغير من راغبي المتعة الجنسية الشاذة، مقابل أجر مادي يتقاضاه مستخدمًا مواقع التواصل الاجتماعي وهاتفه المحمول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بحوزته أسطوانة مدمجة محمل عليها عدد من الصور الخاصة به، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة.

شبكةعيونالإخبارية

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