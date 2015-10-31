وكالة روسية: موسكو تفتح تحقيقًا جنائيًا مع الشركة صاحبة الطائرة المنكوبة فى مصر

ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم السبت، أن أكبر لجنة تحقيق فى البلاد فتحت قضية جنائية مع شركة كوجاليمافيا للطيران بعد تحطم إحدى طائراتها فى مصر اليوم السبت، وعلى متنها 224 شخصًا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن اللجنة فتحت القضية استنادًا إلى مادة قانونية تخص "انتهاك قواعد رحلات الطيران والإعداد لها".

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المتحدث باسم اللجنة فلاديمير ماركين قوله "إن القضية تستند للمادة 263 من القانون الجنائى والتى تخص انتهاك قواعد سلامة الحركة واستغلال وسائل النقل الجوى أو البحرى".

وأضاف أنه تم تشكيل فريق من المحققين والخبراء المختصين وأنه سيتوجه إلى مصر.

ونقلت عنه إنترفاكس "سيعملون بالاتفاق مع الأجهزة المختصة وبالتعاون مع ممثلى جمهورية مصر وفقا لمعايير القانون القومى والدولى".

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