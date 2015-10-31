الألمانية: السيسى يتلقى تقريرا عن حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء

عاد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى إلى القاهرة بعد ظهر اليوم السبت قادما من المنامة على رأس وفد كبير بعد جولة خارجية استغرقت خمسة أيام وشملت زيارة الإمارات والهند والبحرين.

وصرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة: إن الرئيس " السيسى " تلقى فور وصوله تقريرا من كبار المسئولين فى الدولة حول تفاصيل كارثة الطائرة الروسية والتى سقطت صباح اليوم السبت عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ فى طريقها إلى مطار سان بطرسبرج فى روسيا.

وكان الرئيس السيسى قد بحث مع قادة دولة الامارات العربية سبل دعم علاقات التعاون بين مصر والإمارات وآخر تطورات الوضع فى المنطقة بينما شارك خلال زيارته للهند فى قمة "الهند-أفريقيا" الثالثة وإلتقى مع عدد من الرؤساء والمشاركين فى القمة إضافة لرئيس وزراء الهند حيث تم بحث دعم علاقات التعاون وتطورات الوضع فى المنطقة بينما شارك فى البحرين فى فعاليات منتدى حوار المنامة وبحث مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى وعدد من المسئولين دعم علاقات التعاون بين البلدين وآخر التطورات فى المنطقة.

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