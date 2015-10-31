أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| «أمن دمياط» يحتفل مع 1200 طفل بيوم اليتيم -
فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد -
مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا -
صور| الاحتفال بيوم اليتيم في حديقة التاريخ ببورسعيد -
حظك اليوم برج الحمل السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الألمانية: السيسى يتلقى تقريرا عن حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء

Google+ Print
الألمانية: السيسى يتلقى تقريرا عن حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء الألمانية: السيسى يتلقى تقريرا عن حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء
عاد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى إلى القاهرة بعد ظهر اليوم السبت قادما من المنامة على رأس وفد كبير بعد جولة خارجية استغرقت خمسة أيام وشملت زيارة الإمارات والهند والبحرين.

وصرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة: إن الرئيس " السيسى " تلقى فور وصوله تقريرا من كبار المسئولين فى الدولة حول تفاصيل كارثة الطائرة الروسية والتى سقطت صباح اليوم السبت عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ فى طريقها إلى مطار سان بطرسبرج فى روسيا.

وكان الرئيس السيسى قد بحث مع قادة دولة الامارات العربية سبل دعم علاقات التعاون بين والإمارات وآخر تطورات الوضع فى المنطقة بينما شارك خلال زيارته للهند فى قمة "الهند-أفريقيا" الثالثة وإلتقى مع عدد من الرؤساء والمشاركين فى القمة إضافة لرئيس وزراء الهند حيث تم بحث دعم علاقات التعاون وتطورات الوضع فى المنطقة بينما شارك فى البحرين فى فعاليات منتدى حوار المنامة وبحث مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى وعدد من المسئولين دعم علاقات التعاون بين البلدين وآخر التطورات فى المنطقة.


>- تفاصيل سقوط طائرة ركاب روسية بوسط سيناء.. أقلعت من مطار شرم الشيخ وعلى متنها 217 راكبا وطاقمها.. ومصدر مسئول: الطائرة سقطت نتيجة عطل فنى بالمحركات ولم تستهدف.. وطوارئ بمستشفيات الإسماعيلية وشمال سيناء
>

- انتشال أول الضحايا من حطام الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء
>

- رئيس الوزراء: فتح تحقيقات موسعة فى حادث سقوط الطائرة الروسية
>

- وزارة الطوارئ الروسية تعلن عن توجه 3 طائرات إنقاذ لسيناء
>

- مصدر لـ"اليوم السابع": اجتماعات داخل السفارة الروسية لبحث تحطم الطائرة
>

- مسئول أمنى: سوء الطقس يصعب وصول فرق الإنقاذ لموقع تحطم الطائرة الروسية
>

- مجلس الوزراء: نقل جرحى الطائرة الروسية لمعهد ناصر والجثامين لمشرحة زينهم
>

- فرق الإنقاذ تبدأ رفع الجثث من مكان تحطم الطائرة الروسية
>

- سيارات الإسعاف تبدأ نقل ضحايا الطائرة الروسية لمستشفيات العريش والسويس
>

- الصحة تعلن الطوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال ضحايا الطائرة الروسية
>

- وزارة الطيران المدنى: العثور على حطام الطائرة الروسية فى منطقة الحسنة بالعريش
>

- مجلس الوزراء: تشكيل مجموعة عمل لمتابعة حادث سقوط الطائرة الروسية
>

- مجلس الوزراء: تشكيل مجموعة عمل لمتابعة حادث سقوط الطائرة الروسية
>

- مصدر بالطيران المدنى: العثور على حطام الطائرة الروسية قرب العريش
>

- قناة روسية: قائد الطائرة الروسية طلب هبوطا اضطراريا بعد تعطل أجهزة الاتصال
>

- بالصور.. تفاصيل ومسار الطائرة الروسية المنكوبة قبل سقوطها فى سيناء
>

- وكالة النقل الجوى الروسى تؤكد سقوط الطائرة الروسية فى سيناء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما