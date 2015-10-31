بالصور.. رئيس وزراء العراق يطالب بإعادة تأهيل مخيمات النازحين المتضررة من الأمطار

>طالب رئيس الوزراء العراقي، د. حيدر العبادي، أمانة بغداد والدوائر المختصة باستنفار كافة إمكانياتها لمواجهة الآثار المترتبة على مياه الأمطار التي أغرقت الشوارع والمنازل في بغداد وتوفير المتطلبات اللازمة لإنهاء معاناة المواطنين في أسرع وقت.. ووجه السلطات المعنية بإعادة تأهيل مخيمات النازحين بشكل سريع وتوفير الأغطية والمفروشات والمواد الغذائية والاغاثية لهم بشكل فوري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده العبادي، اليوم السبت، لمناقشة مشكلة الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متفرقة بالعراق وتأثيرها على مناطق العاصمة (بغداد) بحضور وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وأمينة بغداد ذكرى علوش ومحافظ بغداد علي التميمي، ومشاركة المسؤولين في الدفاع المدني وعدد من المستشارين والمدراء في الوزارات والدوائر ذات العلاقة.

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وعرضت أمينة بغداد عرضا بشكل مفصل أوضاع تصريف المياه في بغداد، كما قدم وزير الكهرباء تقريرًا عن المشكلات التي تعرضت لها المنظومة الكهربائية بسبب الأمطار إضافة إلى تقديم محافظ بغداد ما تم إنجازه لتصريف المياه في المناطق التي تخضع خدماتها للمحافظة خارج حدود أمانة بغداد.

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وكان المرجع الأعلى لشيعة العراق علي السيستاني قد حمّل الحكومة المركزية والحكومات المحلية مسؤولية الأزمة والأضرار الناتجة عن تراكم مياه الأمطار التي تسببت في غرق المساكن والشوارع بمدن ومناطق ومخيمات النازحين بالعراق.. وأرجعت أمين بغداد ذكرى علوش طفح المجاري وعدم تصريف مياه الأمطار المتراكمة لعدم قدرة منظومة الصرف المصممة في بغداد على استيعاب مياه الأمطار في حدود (10 مم)، وما سقط يوم أمس في حدود (54 مم)، والتي تحتاج مزيدًا من الوقت لتصريفها بشكل نهائي.



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