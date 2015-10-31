وزير الخارجية السعودى: النزاع فى اليمن أوشك على النهاية

>أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أن النزاع فى اليمن أوشك على النهاية، مشددا على ضرورة استمرار المساعى حتى يحقق اليمن استقراره.

وقال الجبير ـ فى كلمته خلال منتدى حوار المنامة اليوم السبت ـ أن قوى الحكومة الشرعية قد أعادت سيطرتها على معظم الأراضى فى اليمن، وتلك صورة تدعو للتفاؤل بمستقبل اليمن ، مضيفا أن الحكومة استطاعت أن تفتح أبوابها أمام المساعدات والإغاثات ، وهو أمر يساهم فى اجتثاث المشكلة الإنسانية الهائلة التى يعانى منها الشعب اليمني.

وأضاف الجبير قائلا " إن ذلك يأتى فى وقت قبلت فيه قوات الحوثى ـ صالح بقرار مجلس الأمن 2216 ، وهذه بادرة أمل" ، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها للشرعية فى اليمن.

وبشأن الإرهاب ، قال الجبير، إن هذه القضية مرتبطة بالدول المنهارة فى هذه المنطقة كسوريا وليبيا واليمن وبلدان أخرى، لذا من الضرورى على صناع القرار أن يعملوا على تحقيق الاستقرار وتقوية المؤسسات فى تلك الدول، وتوفير شروط التنمية الاقتصادية فى تلك البلدان لاجتثاث جذور الإرهاب خصوصا المرتبط بتنظيم داعش والقاعدة.

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