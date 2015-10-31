قوات صومالية تداهم قاعدتين لحركة الشباب بإقليم "باى"

>داهمت قوات صومالية بدعم من قوات إثيوبية، قاعدتين لحركة الشباب الصومالية قرب مدينة دينسور بإقليم "باي" جنوب غرب البلاد.

وقال مسئول حكومى صومالي، فى تصريحات نقلها "شابيلي" الصومالى اليوم السبت، إن قوات التحالف اجتاحت قريتين بعدما أجبرت مسلحى حركة الشباب على الابتعاد عنهما.

وأوضح المسئول الحكومى أن العمليات العسكرية ضد الحركة مستمرة حتى يتم تأمين المنطقة بأكملها.

>وكانت "دينسور" إحدى أكبر معاقل حركة الشباب فى إقليم "باي"، قبل أن تسيطر عليها قوات صومالية بجانب قوات الاتحاد الإفريقى منتصف يوليو 2015.

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