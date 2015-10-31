مقاتلو المعارضة السورية يعلنون شن هجوما جديدا على تنظيم داعش بالحسكة

أعلن مقاتلو المعارضة السورية المدعومون من الولايات المتحدة اليوم السبت هجوما جديدا على تنظيم داعش فى محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا بعد يوم من تصريح الولايات المتحدة بأنها سترسل قوات خاصة لتقديم المشورة للمقاتلين الذين يحاربون الجهاديين.

وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فى بيان مصور بث على موقع يوتيوب كما بثه المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا "نعلن اليوم البدء بالخطوة الأولى من عملنا العسكرى وذلك ضمن مخطط التحرير الكامل لتراب الوطن السورى من العصابات الإرهابية وعلى هذا الأساس وبمشاركة كافة الفصائل التى تكون قوات سوريا الديمقراطية وبدعم وتنسيق من طيران التحالف الدولى فإننا نعلن بدء حملة تحرير الريف الجنوبى من محافظة الحسكة."

وقوات سوريا الديمقراطية ائتلاف تشكل فى وقت سابق من الشهر الجارى يضم جماعات سورية عربية وفصائل كردية مدعومة من الولايات المتحدة.