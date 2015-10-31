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الطيران السورى يدمر مقار وآليات لـ"داعش" بريف حلب وحمص وحماة وإدلب

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الطيران السورى يدمر مقار وآليات لـ"داعش" بريف حلب وحمص وحماة وإدلب الطيران السورى يدمر مقار وآليات لـ"داعش" بريف حلب وحمص وحماة وإدلب

>أفاد مصدر عسكرى سورى بأن الطيران السورى دمر عدة مقار وآليات لتنظيم (داعش) الإرهابى اليوم السبت، وقضى على العديد من عناصره فى أرياف حلب وحمص وحماة وإدلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله" إن الطيران السورى دمر عدة مقار وآليات للتنظيم فى مسكنة والشيخ أحمد وأم أركيلة بريف حلب.

مشيرا إلى مقتل وإصابة العديد من أفراد التنظيم، خلال ضربات لسلاح الجو السوري، فى خنيفيس وغزيلة والغنطو وتير معلة بريف حمص، كما دمر الطيران الحربى فى طلعات جوية تجمعات وآليات للتنظيم فى رسم التينة واللطامنة والمستريحة ومعرة النعمان، وريفى حماة وإدلب.
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