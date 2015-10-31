كوكي: كنا نحلم بالصدارة

(إفي): أكد كوكي ريسوريكسيون لاعب أتليتكو مدريد أن لاعبي الروخيبلانكوس كانت لديهم الرغبة في "الخلود للنوم" وهم في صدارة الليجا الإسبانية، لكن التعادل على ملعب ديبورتيفو لاكورونيا من لعبة "مؤسفة" حال دون ذلك.

وقال كوكي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة "لقد كانت لعبة مؤسفة" أحرز منها لوكاس بيريز الهدف بعدما انتزع الكرة من المدافع الاوروجوائي خوسيه ماريا خيمنيز قرب المنطقة ليحرز منها هدف التعادل".

وأضاف "الآن سنلعب الثلاثاء في دوري الأبطال أمام أستانة الكازاخي وعلينا الفوز".

وقال "لقد قدمنا شوطا أول جيدا للغاية". وتابع "كانت لدينا رغبة كبيرة في الخلود للنوم ونحن في الصدارة، ولكن الموسم لا يزال طويلا، سنفعل كل ما بوسعنا لنكون في المقدمة".

وظل أتليتكو بهذه النتيجة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن المتصدرين ريال مدريد وبرشلونة (21 نقطة) واللذين سيواجهان لاس بالاماس وخيتافي، على الترتيب، في نفس الجولة، ولكنه أصبح مهددا بفقدانه لصالح سلتا فيجو صاحب الـ18 نقطة في حال فوزه بنقاط مباراة الغد أمام مضيفه ريال سوسيداد.

في المقابل، رفع ديبورتيفو لاكورونيا رصيده للنقطة 14 يحتل بها المركز السادس في انتظار ما ستسفر عنه نتائج باقي مباريات الجولة.