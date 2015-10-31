سيميوني: أهدرنا الفوز في شوط المباراة الثاني

(إفي): اعترف الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد بأن فريقه تراجع للخلف "بشكل كبير" في الشوط الثاني أمام ديبورتيفو لاكورونيا، مما كلفه خسارة تقدمه وانتهاء المباراة بالتعادل (1-1).

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي "لطالما هناك هدف لكل طرف، فالنتيجة عادلة لأن هذا ما حدث. سأذهب بانطباع جيد عن الفريق، بعد أن قدم أداء جيدا في الشوط الأول، وتراجعنا في الشوط الثاني كثيرا".

وأشار إلى أن فريقه توقف في الشوط الثاني عن فعل ما كان يفعله في الشوط الاول وأدى خطأ خوسيه ماريا خيمينيز لتعادل ديبورتيفو بعد أن قطع لوكاس بيريز الكرة من المدافع الأوروجوائي قرب المنطقة ليراوغ الحارس يان أوبلاك ويضعها في الشباك.

وقال "إنها تفاصيل في كرة القدم. من يلعب يعرف أن هذه المواقف يمكن أن تحدث. الفريق لم يستحوذ على الكرة، ولم يخلق فرصا ولم يضغط في الأمام، باستثناء تلك الكرة في الشوط الثاني".

وظل أتليتكو بهذه النتيجة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن المتصدرين ريال مدريد وبرشلونة (21 نقطة) واللذين سيواجهان لاس بالاماس وخيتافي، على الترتيب، في نفس الجولة، ولكنه أصبح مهددا بفقدانه لصالح سلتا فيجو صاحب الـ18 نقطة في حال فوزه بنقاط مباراة الغد أمام مضيفه ريال سوسيداد.

في المقابل، رفع ديبورتيفو لاكورونيا رصيده للنقطة 14 يحتل بها المركز السادس في انتظار ما ستسفر عنه نتائج باقي مباريات الجولة.