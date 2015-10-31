الكشف عن – ريال مدريد يرغب في إعادة مورينيو بجانب نجم تشيلسي

أكد رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق أن نظيره الحالي فلورنتينو بيريز يرغب في إعادة جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي لصفوف الفريق الملكي مرة أخرى.

ولا مورينيو بأفضل لحظات مسيرته التدريبية حيث يحتل المركز الـ15 في الدوري الإنجليزي، وودع بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان" على يد ستوك سيتي.

وبسبب تلك الأزمة أشارت العديد من تقارير الصحف الإنجليزية إلى أن تشيلسي ينوي إقالة مورينيو حال فشله فى الفوز على ليفربول في المباراة التي سوف تجمع بينهما يوم السبت في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وفي هذا السياق تحدث كالديرون لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا:"إذا رحل مورينيو عن تشيلسي ولم تكن نتائج ريال مدريد جيدة مع رافائيل بينيتث فإن بيريز سيعمل على إعادة المدرب البرتغالي".

وكشف رئيس ريال مدريد السابق عن أن مورينيو كان هو المرشح الأول لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق الملكي الصيف الماضي خلفا لكارلو أنشيلوتي.

وأكمل"حاول بيريز إعادة مورينيو مجددا في الصيف الماضي لكن المدرب رفض، ثم استطلع رأي مدرب ألمانيا يواكيم لويف ثم يورجن كلوب، وحينما فشل في التعاقد مع أحدهم لجأ إلى بينيتث".

وأردف"إذا أعاد بيريز مورينيو لريال مدريد مرة أخرى فإن أول طلبات النادي ستتمثل في ضم لاعب تشيلسي إيدن أزار".

وأتم"حسبما أعلم أزار لم يرفض فكرة الانتقال لمدريد، والنادي يرغب في ضمه خلال الصيف المقبل".