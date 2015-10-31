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من الأن يمكنك تصفح الفيس بوك بدون رصيد وتصفح أيضا موقع موقع اليوم السابع بدون رصيد

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من الأن يمكنك تصفح الفيس بوك بدون رصيد وتصفح أيضا موقع موقع اليوم السابع بدون رصيد من الأن يمكنك تصفح الفيس بوك بدون رصيد وتصفح أيضا موقع موقع اليوم السابع بدون رصيد

من الان فصاعدا يمكنك تصفح الفيس بوك مجانا  لكل عملاء اتصالات فقط ويمكنك تصفح أيضا موقع ماسنجر والموقع الشهير اليوم السابع يمكنك أيضا تصفحه مجانا ويمكنك أيضا تصفح 25 خمسة وعشرون موقع أخر ومن اهمهم الموقع الذى يهتم بكل ما هو جديد فى عالم الكره امصريه والعالميه ألا وهو موقع يلاكوره ولا تلزم بدفع أى تكاليف لشركة اتصالات مقابل تصفحك هذه المواقع حيث أعلن موقع ال فيس بوك الشهير بالتعاقد مع شركة اتصالات  مقابل توفير الخدمه لمتصفحى موقع ال فيس بوك مجانا حيث أعلن  مالك موقع الفيس بوك مارك أن تصفح الفيس بوك سوف يكون مجانا فى جميع الدول وقال أيضا ان ذلك يحتاج بعض الوقت لاكن الفيس بوك المجانى تم توفيره فى الان. حيث أعلن موقع أن هذه الخطوه ضمن مشروع الفيس المجانى الذى نطلق عليه أسم مشروع “انترنت دوت أورج” حيث أعلن موقع الفيس بوك أن مصر هى الدوله الوحيد فى الشرق الأوسط والوحيده فى أفريقيا الذى تم تفعيل فيها هذه الخدمه ” حيث أعلنت شركة اتصالات أن عملائها يستطيعون تصفح الفيس بوك عن طريف تفعيل هذه الخطوات أولا من الجوال  يجب على العميل أن يطلب*711# ” نجمه سبعمئه وأحدى عشر  شباك  وبعدها سوف تاتي رسائل تلقائيا فيها خطوات يجب أتباعها أو يدخل العميل على هذاالرابط سوف يجد فيه تطبيق يجب عليه تحميلهhttps://play.google.com/store/apps/details?id=org.internet وأعلنت شركة اتصالات حيث ترجت من جميع عملائها أن وجدو مشكله فى كيفية  جعل الفيس بوك مجانى أن يتحدث مع خدمة العملاء على موقعا الرسمى على الأنترنت وسوف تقوم خدمة العملاء بحل مشكلته على الفور. ومن جانبها أعلنت شركة اتصالات المصريه أن متصفحى الأنترنت فى مصر يمكنهم من الأن تصفح أكثر من 25 موقع وها هى المواقع 1/الفيس بوك 2/اليوم السابع 3/ يلا كوره وها هى جميع المواقع الذى يستطيع العميل اتصالات تصفحها مجانا”

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