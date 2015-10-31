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سماع أصوات ركاب محاصرين في جزء من الطائرة الروسية المنكوبة

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سماع أصوات ركاب محاصرين في جزء من الطائرة الروسية المنكوبة سماع أصوات ركاب محاصرين في جزء من الطائرة الروسية المنكوبة

 

أرشيفية

قال مسئول مصري في تصريحات لوكالة أنباء رويترز، إنه تم سماع  أصوات ركاب محاصرين في جزء من الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء.

وكلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء دميتري مدفيديف بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في حيثيات تحطم الطائرة، كما كلف وزارة الطوارئ الروسية بإرسال طائرات إنقاذ بشكل عاجل إلى بالتنسيق مع القاهرة.

وقد توجه بالفعل وزير النقل الروسي ومحققون روس إلى مكان تحطم الطائرة الروسية في سيناء، بينما فتحت السلطات الروسية تحقيقا في حيثيات كارثة الطائرة المنكوبة في سيناء.

هذا وذكر الكرملين أن الرئيس بوتين قدم تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة، فيما بدأ يتلقى برقيات التعزية بضحايا تحطم الطائرة من رؤساء وزعماء الدول حيث قدم الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والفرنسي فرنسوا هولاند تعازيهما للرئيس الروسي.

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء المصري العثور على حطام طائرة الركاب الروسية التي سقطت في منطقة الحسنة بسيناء صباح السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول وعلى متنها 224 راكبا.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن الطائرة الروسية انشطرت نصفين مرجحة مصرع جميع ركابها.

وكانت  المصرية قد أعلنت في بيان رسمي سقوط الطائرة الروسية من نوع “إيرباص 321″ التابعة لشركة “كوغاليم أفيا” في سيناء.

فيما قالت هيئة الطيران الروسية إن الطائرة أقلعت من شرم الشيخ في طريقها إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية عند الساعة 6.21 دقيقة بتوقيت موسكو وفقد الاتصال بها بعد 23 دقيقة من إقلاعها.

 

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