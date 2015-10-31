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العثور على «الصندوق الأسود» الخاص بالطائرة الروسية المنكوبة

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العثور على «الصندوق الأسود» الخاص بالطائرة الروسية المنكوبة العثور على «الصندوق الأسود» الخاص بالطائرة الروسية المنكوبة

صندوق تسجيل بيانات رحلات الطائرات

أكد مصدر أمني مصري رفيع لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت العثور على الصندوق الأسود للطائرة الروسية المنكوبة.

وقال إنه تبين من الفحص الأولى للطائرة وذيلها عدم تعرضها لأي عملية إرهابية وأن الحادث نتج عن عطل فني أصاب الطائرة الروسية . وأضاف أنه لا يوجد أحياء بين ركاب الطائرة المنكوبة، مشيرًا إلى أنه عثر على حطام الطائرة الروسية، وتمكن رجال الإسعاف من الوصول إلى المنطقة الجبلية الوعرة بالقرب من العريش.

وكانت الطائرة الروسية طراز اير باس 321 أقلعت من مطار شرم الشيخ  ثباح اليوم متجهة الى مدينة سان بطرسبرج الروسية وتقل 224 سخصًا بينهم 7 من طاقم الرحل.

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