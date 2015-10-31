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بالصور.. فى حالة نادرة بريطانية كتمت أنفاسها فتحولت عينها لكرة جولف

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بالصور.. فى حالة نادرة بريطانية كتمت أنفاسها فتحولت عينها لكرة جولف بالصور.. فى حالة نادرة بريطانية كتمت أنفاسها فتحولت عينها لكرة جولف
كشف تقرير بصحيفة" ديلى ميل" البريطانية عن تحول عين سيدة لحجم كرة الجولف بعد أن قامت بحبس أنفاسها.

جاء فى التقرير أن السيدة التى تبلغ من العمر 32 عاما، ذهبت إلى قسم الطوارئ بمستشفىLeicester Royal Infirmary University Hospital،وقال الأطباء إذا تركت هذه الحالة دون علاج، من الممكن أن تؤثر على العصب البصرى وتسبب العمى، لأن تورم العين وصل إلى أسوأ حالة، وبعد أن أجرى الأطباء الكثير من الفحوصات ووجدوا أن انتفاخ العينين ليس نتيجة إصابتها بالتهابات الجيوب الأنفية أو الحمى أو الإصابات البدنية.

وأوضح التقرير الطبى بعد الفحص لهذه السيدة، أن السبب وراء انتفاخ العينين إلى حجم كرة الجولف، جاء نتيجة لتجمع الهواء فى الأنسجة الرخوة حول العينين، وتظهر هذه الحالة فى بعض الحالات التى تغلق أفواههم وأنوفهم لتطهير مجرى الهواء والفتحات المسدودة، وذلك فى أحد تمارين النفس المعروفة.

وأشار التقرير بعد الفحص إلى أن الرؤية لدى هذه المرأة لم تتأثر ولم يتضرر العصب البصرى، ويتم علاجها حاليا بالمضادات الحيوية ويمكن أن يزول التورم خلال أسبوعين من تلقى العلاج.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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