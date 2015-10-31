مقتل صحفيين سوريين فى مدينة "أورفة" بجنوبى تركيا

>لقى صحفيان سوريان حتفهما بطريقة وحشية على أيدى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث تم ذبحهما بالسكين فى منزلهما فى مدينة "أورفة" بجنوبى تركيا.

وذكرت محطة "إن.تي.في. الإخبارية" التركية الخاصة اليوم السبت أن الصحفيين يعملان لحساب صحيفة "الوطن" المعارضة لنظام الرئيس السورى بشار الأسد والمقربة من قوات "الجيش السورى الحر".

وقامت قوات الأمن التركية باعتقال تسعة سوريين - بينهم شخص يسكن مع الصحفيين - ، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمحاولة التوصل لملابسات الموضوع ، ووفقا للمعلومات الأولية الواردة من موقع الحادث ، فقد كان الصحفيان السوريان قد تلقيا تهديدات من أعضاء تنظيم داعش بسبب نشرهما أخبارا ومقالات مناهضة للتنظيم الإرهابى وموالية للجيش السورى الحر.

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