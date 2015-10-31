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مقتل صحفيين سوريين فى مدينة "أورفة" بجنوبى تركيا

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مقتل صحفيين سوريين فى مدينة "أورفة" بجنوبى تركيا مقتل صحفيين سوريين فى مدينة "أورفة" بجنوبى تركيا

>لقى صحفيان سوريان حتفهما بطريقة وحشية على أيدى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث تم ذبحهما بالسكين فى منزلهما فى مدينة "أورفة" بجنوبى تركيا.

وذكرت محطة "إن.تي.في. " التركية الخاصة اليوم السبت أن الصحفيين يعملان لحساب صحيفة "الوطن" المعارضة لنظام الرئيس السورى بشار الأسد والمقربة من قوات "الجيش السورى الحر".

وقامت قوات الأمن التركية باعتقال تسعة سوريين - بينهم شخص يسكن مع الصحفيين - ، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمحاولة التوصل لملابسات الموضوع ، ووفقا للمعلومات الأولية الواردة من موقع الحادث ، فقد كان الصحفيان السوريان قد تلقيا تهديدات من أعضاء تنظيم داعش بسبب نشرهما أخبارا ومقالات مناهضة للتنظيم الإرهابى وموالية للجيش السورى الحر.
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