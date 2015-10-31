نبيل العربى: نحن بحاجة للنظر فى نظام وميثاق الأمم المتحدة

قال نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا بحاجة إلى إعادة النظر فى نظام الأمن الجماعى للأمم المتحدة وميثاقها، موضحا أنه لابد أن يكون هناك نظام مقاربة شاملة بما يتماشى مع المادة 109 من ميثاق الأمم المتحدة الذى ينص على الحاجة إلى مؤتمر للنظر فى مفاهيم الميثاق لإعادة النظر فى مدى إمكانية تطبيق خارطة طريق .

وأضاف نبيل العربى خلال حوار المنامة، أن ميثاق الأمم المتحدة أوضح أنه فى غضون 10 سنوات وبموجب المؤسسين للأمم المتحدة الذين استبقوا تخيلا فى المفاهيم والدروس أن القوى الهيكلية تدعو لعقد مؤتمر، وإن لم يتم طلب عقد المؤتمر خلال 10 سنوات فيدرج هذا البند فى جدول أعمال الجمعية العمومية، قائلا "مضت عقود على هذا البند وهناك ضرورة لإعادة النظر فى ميثاق الأمم المتحدة بطريقة شمولية وإيجاد آليات، مع التركيز الخاص على الأمن الجماعى فى مناطق من العالم".