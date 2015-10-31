الخارجية السعودية: على الأسد والقوات الأجنبية الداعمة له مغادرة سوريا

>قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم السبت إن على روسيا وإيران الاتفاق على موعد وسبل مغادرة الرئيس السورى بشار الأسد للبلاد والاتفاق على سحب كل القوات الأجنبية من سوريا، وشاركت السعودية وإيران معا ولأول مرة فى محادثات استضافتها فيينا أمس الجمعة لإيجاد حل سلمى للحرب السورية.

وقال الجبير فى مقابلة مع قناة سكاى نيوز عربية بثت اليوم السبت إن محادثات فيينا المقرر استئنافها خلال أسبوعين ستظهر مدى جدية الأسد وداعميه إيران وروسيا فى البحث عن حل سلمى للأزمة ، وأوضح قائلا "النقطتان (اللتان) اللى كان عليهم خلاف هو موعد ووسيلة رحيل بشار الأسد والنقطة الثانية موعد ووسيلة انسحاب القوات الأجنبية بالذات القوات الإيرانية."

ويتهم الأسد وإيران السعودية وحلفاءها فى الخليج بدعم الإرهاب فى سوريا من خلال دعم الجماعات التى يصفونها بالإرهابية. وتقول الدول الخليجية العربية إنها تقدم اسلحة وأموالا لجماعات المعارضة العلمانية أو الإسلامية المعتدلة.

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