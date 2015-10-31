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بالصور.. داعش يقطع رؤوس4من مقاتلى البشمركة بعد اقتحام قوات أمريكية سجونها

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نفذ تنظيم داعش الإرهابى حكم الإعدام على أربعة من مقاتلى البشمركة الكردية، وذلك ردا على الغارات الجوية التى شنتها القوات الأمريكية الخاصة، والتى أنقذت فيها 70 رهينة عراقية من سجون التنظيم الإرهابى وقتلت نحو 20 إرهابيا تابعين للتنظيم.

وفى أحدث بثته داعش يظهر رجل ملثم يمسك سكينا ويقف أمام الرهائن الأكراد، الذين يرتدون زى الإعدام وإلى جانبه الجهاديون الآخرون، ويقول الجلاد الرئيس لقاطع الرؤوس: "هذا هو الانتقام للهجوم على سجون داعش".

الرجل الملثم يقف أمام أحد الرهائن -اليوم السابع -10 -2015
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الرجل الملثم يقف أمام أحد الرهائن

عملية الإعدام ردا على الهجمات الأمريكية -اليوم السابع -10 -2015
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عملية الإعدام ردا على الهجمات الأمريكية

عملية الإعدام ردا على الهجمات الأمريكية -اليوم السابع -10 -2015
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عملية الإعدام ردا على الهجمات الأمريكية

تهديدات لمن يقتحم معاقل داعش مرة أخرى -اليوم السابع -10 -2015
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تهديدات لمن يقتحم معاقل داعش مرة أخرى

رهائن من مقاتلى البشمركة الكردية -اليوم السابع -10 -2015
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رهائن من مقاتلى البشمركة الكردية

فيديو يوضح ذبح الرهائن -اليوم السابع -10 -2015
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فيديو يوضح ذبح الرهائن

عملية إنقاذ الرهائن فى سجون داعش -اليوم السابع -10 -2015
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عملية إنقاذ الرهائن فى سجون داعش

عملية إنقاذ الرهائن فى سجون داعش -اليوم السابع -10 -2015
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عملية إنقاذ الرهائن فى سجون داعش


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مصر 365

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