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الصليب الأحمر يطالب بالإسراع فى إدخال المساعدات الإنسانية للمدن اليمنية

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الصليب الأحمر يطالب بالإسراع فى إدخال المساعدات الإنسانية للمدن اليمنية الصليب الأحمر يطالب بالإسراع فى إدخال المساعدات الإنسانية للمدن اليمنية

>طالبت منظمة الصليب الأحمر الدولية فى اليمن بضرورة السماح فورا بإدخال المساعدات الانسانية لمختلف المدن اليمنية،وقالت المتحدثة باسم المنظمة ـ فى تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سي) اليوم السبت ـ "يجب الاسراع فى إدخال هذه المساعدات رغم أنه ليس الحل فى إطعام 25 مليون يمنى "، مشددة على ضرورة فك الحصار عن المدن اليمنية ودخول السلع والبضائع للبلاد فورا.

و كان برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة قد طالب أمس بتوفير دخول آمن إلى تعز، قائلا إن القتال بين الفصائل المتناحرة منع وصول الإمدادات الغذائية ، وإن الآلاف قد يتعرضون للمجاعة ، وأوضح أن آخر مرة وصلت فيها المعونات الغذائية إلى تعز - ثالث أكبر مدن اليمن - كان منذ خمسة أسابيع، عندما وزع الغذاء على 240 ألف شخص.

يذكر أن الأمم المتحدة قيمت الوضع الغذائى فى عشر من محافظات اليمن فى يونيو الماضى بأنه موقف غذائى طارئ، أى أقل بدرجة واحدة من المجاعة، فى مقياس مكون من خمس درجات.
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