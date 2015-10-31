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بالصور.. تشييع 5 شهداء فلسطينيين بعد تسلم جثامينهم من الاحتلال فى الخليل

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بالصور.. تشييع 5 شهداء فلسطينيين بعد تسلم جثامينهم من الاحتلال فى الخليل بالصور.. تشييع 5 شهداء فلسطينيين بعد تسلم جثامينهم من الاحتلال فى الخليل

شيع الآلاف الفلسطينيون جثامين 5 شهداء تسلمهم الجانب الفلسطينى من الاحتلال الاسرائيلى، وقال محافظ الخليل كامل حميد إن سلطات الاحتلال الاسرائيلى أبلغت الجانب الفلسطينى بأنها ستسلم جثامين خمسة شهداء من محافظة الخليل للجانب الفلسطينى.
>اليوم السابع -10 -2015

وأضاف حميد - حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال أبلغت بأنها ستسلم جثامين خمسة شهداء من محافظة الخليل من بينها جثمانى الشهيدتين بيان اعسيله، ودانيا ارشيد وثلاثة جثامين للشهداء الاطفال ولم يحدد الجانب الاسرائيلى مكان التسليم حتى الان.
>اليوم السابع -10 -2015

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس والحكومة يتابعان ملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال منذ أواخر الشهر الماضى، وان هناك اتصالات وتدخل دولى للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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