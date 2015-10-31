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بالفيديو.. طفلة روسية تنزلق من يد خالتها لتسقط من الطابق الثالث

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بالفيديو.. طفلة روسية تنزلق من يد خالتها لتسقط من الطابق الثالث بالفيديو.. طفلة روسية تنزلق من يد خالتها لتسقط من الطابق الثالث
أنقذت العناية الإلهية طفلة روسية (5 سنوات) سقطت من الطابق الثالث، حينما جذبها إطار السلم الكهربائي إلى أعلى، وأمسكت بها خالتها لكنها انزلقت من يدها.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في أحد مراكز التسوق بمدينة نوفي يورنجوي الروسية؛ حينما كانت الطفلة "لينارا" مع خالتها، وفي لحظة انشغلت الخالة بالحديث على الجوال، دفع حب الاستطلاع الطفلة إلى الإمساك بالإطار الجلدي المتحرك للسلم الكهربائي؛ ولكن الأمر الذي بدأ باللعب تَحَوّل إلى حادث كاد يُفقد الطفلة حياتها، حينما جذبها الإطار المتحرك لأعلى، وهنا انتبهت الخالة فأسرعت إلى الإمساك بيد الطفلة لأقل من ثانية؛ لكنها سقطت إلى أسفل.

وقالت الصحيفة: تم نقل الطفلة إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء أنها فقط مصابة ببعض الجروح الصغيرة والكدمات.

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