بالفيديو.. حرامي يسرق امرأة تجلس داخل «توك توك»

نشر على الإنترنت، مقطع فيديو صادم لسائق دراجة نارية، وهو يسرق من امرأة ذهبها أثناء جلوسها داخل توك توك.

تمكنت كاميرا المراقبة في شارع بحيدر أباد بالهند، من تسجيل الفيديو، وظهر اللص وهو يخفي وجهه بمنديل ويقود دراجته النارية؛ حيث قام بنزع سلسلة ذهبية من امرأة أثناء تواجدها داخل توك توك وهرب بسرعة.

وذكرت التقارير المحلية، أن النساء في المدينة تتعرض إلى السرقة كلما خرجن من المنزل، على الرغم من أن الشرطة تحاول أخذ التدابير الأمنية لمنعها.

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