بالفيديو.. وقفة «رمضان صبحي» وركلة «حازم إمام» تتكرر بالدوري الفلسطيني

بصورة كربونية تكرر مشهد حادثة مباراة القمة المصرية الشهيرة بين الأهلي والزمالك والتي قام خلالها اللاعب رمضان صبحي بالوقوف على الكرة ليثير غضب حازم إمام ويدفعه لركله، ولكن هذه المرة في الدوري الفلسطيني.

أدى تفوق أحد الفريقين المتباريين إلى محاولة لاعبه الاستعراض بالوقوف على الكرة على طريقة رمضان صبحي، ليستشيط لاعبي الفريق المنافس غضبًا ويقوم أحدهم بإسقاطه وركله دون كرة.

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