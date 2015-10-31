بالفيديو.. اعتداء بالأسلحة البيضاء على سياح أجانب بالمغرب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من مقاطع الفيديو المروعة، ترصد لحظة الاعتداء على سياح أجانب بالأسلحة البيضاء بهدف السرقة، في المدينة القديمة في فاس بالمغرب، حيث أصيبوا بجروح بليغة.

وأظهرت مقاطع الفيديو سائحين مجردين من ملابسهم، حيث أصيب أحدهم بجرح عميق في خده الأيسر جراء طعنه بسكين أحد مرتكبي الجريمة البشعة، والآخر أصيب بجروح في قدميه، وسط صراخ وصيحات وبكاء سيدات أجنبيات كن برفقة المعتدى عليهما.

وأظهر مقطع فيديو الذي التقطه أحد المتواجدين بهاتفه الجوال، سكينا مرمى على الأرض، حيث تمكن المواطنون من القبض على اللصين.