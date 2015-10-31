الجيش الثالث وعناصر البحث والإنقاذ ينقلون ضحايا الطائرة الروسية للمستشفيات

تقوم عناصر الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وعناصر البحث والإنقاذ بجهود مكثفة لنقل الجثامين إلى المستشفيات، وجمع أشلاء ضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية فى مدينة الحسنة بوسط سيناء.

وقد نجحت عناصر الشرطة العسكرية فى فتح محاور وطرق لسيارات الإسعاف حتى تتمكن من نقل الجثامين إلى المستشفيات، من أجل تسليمهم إلى بلادهم فى أقرب وقت ممكن، ويجرى الآن البحث عن جرحى أو ناجين فى منطقة سقوط الطائرة اتلى تبعد عن مدينة الحسنة بوسط سيناء مسافة 25 كيلو متر .

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