سعيد رسلان مهاجما برهامى: "ما أكثر ألقاب الهر وما أصغر الهر بنفسه"

واصل الشيخ سعيد رسلان، الداعية السلفى، انتقاده لتصريحات الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، واصفا تصريحاته بكلام الإخوان المفلسين.

وتهكم "رسلان" فى كلمة مسجلة، من منصب الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، قائلا: "ما أكثر ألقاب الهر وما أصغر الهر بنفسه" متسائلا "أين رئيس الدعوة السلفية ولماذا لا يظهر لكى يتكلم من أجل أن يعلن عن موقفه وموقف الدعوة التى يرأسها ولماذا يدعو النائب يروح ويجىء".

وقال "رسلان": "ياسر برهامى يستدل بالمبتدعة وشباب الإخوان ومن المفترض أن يكون الاستدلال بقول الله وقول رسوله" مضيفاً: "العبد الفقير لا قدرة له على إقصاء أى أحد والدولة سمحت لهؤلاء أن يمثلوا فى حزب ويدخلوا الانتخابات فمن الذى يحاول الإقصاء إذن؟".

ووجه "رسلان" كلمة للشيخ ياسر برهامى قائلا: "هل تعرف الدعوة السلفية الحقيقية يا برهامى وهل سمعت عنها وهل حققتها يوما، فكلامك كلام الإخوان المفلسين وليس كلام أهل السنة الذين لا يتكلمون بهذا الحديث الساقط، فليس فى الدين إلا اتباع أو ابتداع وليس فى الدين نماذج" مضيفاً: "الدعوة السلفية اليوم هى الدعوة البرهامية".

ودعا "رسلان" شباب الدعوة السلفية بعد الانقياد خلف الدكتور ياسر برهامى، مطالبا إياهم بأخذ النصيحة ممن يخاف عليهم، مشيرا إلى أن برهامى يتكلم كثيرا دون أن يذكر دليلا من الكتاب أو السنة".



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