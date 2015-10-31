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رئيس الوزراء يعزى السفير الروسى.. ويطلعه على جهود الحكومة لإدارة الأزمة

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رئيس الوزراء يعزى السفير الروسى.. ويطلعه على جهود الحكومة لإدارة الأزمة رئيس الوزراء يعزى السفير الروسى.. ويطلعه على جهود الحكومة لإدارة الأزمة
انتقل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء السياحة، والصحة إلى موقع حادث تحطم الطائرة الروسية بالقرب من منطقة الحسنة بشمال سيناء، لمتابعة الموقف على الأرض وعمليات الإخلاء للجرحى والجثامين.

كما قام رئيس الوزراء بالتواصل مع السفير الروسى بالقاهرة، وقدم له التعازي فى ضحايا حادث الطائرة، وأطلعه على جهود فى إدارة الأزمة، وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد توجه فريق تحقيق الحوادث من وزارة الطيران المدنى لموقع الحادث لبدء إجراءات التحقيق وتقصى الحقائق بشأن الحادث.

وأشار وزير الطيران المدنى إلى أنه من السابق لأوانه تحديد أسباب الحادث، وأن ذلك يخضع للتحقيقات اللازمة للوصول إلى كل الملابسات.
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مصر 365

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