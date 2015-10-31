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العب.. تمارين الأيروبكس تؤجل ظهور أعراض الزهايمر

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العب.. تمارين الأيروبكس تؤجل ظهور أعراض الزهايمر العب.. تمارين الأيروبكس تؤجل ظهور أعراض الزهايمر
فى دراسة جديدة، توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن ممارسة تمارين الأيروبكس الرياضية، تسهم بصورة كبيرة فى تأجيل ظهور أعراض الزهايمر المرتبط بالتقدم فى السن.

وقال معد الدراسة "إليانا سوتو" أن البيانات الخاصة بالدراسة تشير إلى أن الشيخوخة ظاهرة طبيعية تسبب خللا كبيرا فى وحدة وعائية عصبية قشرية، بما فى ذلك الحد فقدان غشاء الخلية.

وأشارت المتابعة إلى أن الفئران الصغيرة والكبيرة على حد سواء الذين تمكنوا من الركض نحو ميلين كل ليلة، أسهم النشاط البدنى فى تحسين سلوكياتهم العفوية النموذجية التى تتأثر بالشيخوخة.

وقد أظهرت النتائج أن ممارسة تمارين الأيروبكس يخفض بشكل ملحوظ معدلات فقدان غشاء الخلية المرتبط بالتقدم فى العمر فى قشرة المخ، مع تحسين مؤشرات الأوعية الدموية فى المخ.

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