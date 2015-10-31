ضبط عاطل لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية وبيعها بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عاطل بشبين القناطر لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية لمؤسسات الدولة وقيامه بتوزيعها على راغبيها مقابل مبالغ مالية، أمر اللواء سعيد شلبى مدير الأمن بإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وذكر بيان مديرية أمن القليوبية أن وردت معلومات للمقدم عبد العظيم محمد رئيس مباحث مرور القليوبية تفيد قيام محمد ص م سن 41 عاطل باصطناع المحررات الرسمية المزورة وتوزيعها على راغبيها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت التحريات بإشراف العميد هشام عبد الصمد مدير المرور صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته محررات رسمية مزورة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 25215 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015م.