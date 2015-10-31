أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

رئيس الجمعية المغربية لأمراض السكر يشيد بحملة "اليوم السابع"

Google+ Print
رئيس الجمعية المغربية لأمراض السكر يشيد بحملة "اليوم السابع" رئيس الجمعية المغربية لأمراض السكر يشيد بحملة "اليوم السابع"
أشاد دكتور حمدون الحسنى رئيس الجمعية المغربية لأمراض الغدد والداء السكرى بالمغرب العربى، بحملة "اليوم السابع" لتوعية المواطنين بخطورة تناول كل ما يندرج تحت اللحوم المنصعة، وذلك بعد قرار منظمة الصحة العالمية باعتبارها من المسرطنات، قائلا "حسنا ما فعله "اليوم السابع" فواجب الإعلام توعية المواطنين وأتوجه بالشكر لفريق العمل بها، وذلك للجهود المبذولة فى نشر وتوعية المواطن المصرى".

وقال د.حمدون فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن كثيرًا من الأطباء والمتخصصين يدقون ناقوس خطر منذ فترة، محذرين من تناول الأفراد لكل ما يندرج تحت اللحوم المصنعة ومشتقاتها نظرًا لأنها أصبحت تمثل خطورة بالغة على صحة الإنسان، فضلًا عن كونها أحد مسببات الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومؤخرًا السرطان بعد قرار منظمة الصحة العالمية التى اعتبرتها ضمن الأطعمة المسببة للسرطان.

وأشار د.حمدون إلى أنه وفقا لما أثبته الباحثون، فاللحوم المصنعة أحد العوامل المسببة للإصابة بأمراض القلب والشرايين والسمنة والسكر بنسبة تقارب 70% وكذلك فرص الإصابة بسرطان الأمعاء والبروستاتا والكبد إلى ما يقرب من 14%، نظرًا لاحتواء تلك المأكولات على نسبة كبيرة من والأملاح والمواد الكميميائية الضارة .

واعتبر د.حمدون أن اللحوم المصنعة بمثابة "لحوم قاتلة ومدمرة للصحة" وعلى الجميع أن يقوم بالتوعية والتنبيه على مخاطر تناول تلك المأكولات الضار بالصحة نحن الآن بصدد دراسة إعداد حملة مثلها بالمغرب لتوعية المواطن المغربى بخطورة اللحوم المصنعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم