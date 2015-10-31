رئيس الجمعية المغربية لأمراض السكر يشيد بحملة "اليوم السابع"

أشاد دكتور حمدون الحسنى رئيس الجمعية المغربية لأمراض الغدد والداء السكرى بالمغرب العربى، بحملة "اليوم السابع" لتوعية المواطنين بخطورة تناول كل ما يندرج تحت اللحوم المنصعة، وذلك بعد قرار منظمة الصحة العالمية باعتبارها من المسرطنات، قائلا "حسنا ما فعله "اليوم السابع" فواجب الإعلام توعية المواطنين وأتوجه بالشكر لفريق العمل بها، وذلك للجهود المبذولة فى نشر وتوعية المواطن المصرى".

وقال د.حمدون فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن كثيرًا من الأطباء والمتخصصين يدقون ناقوس خطر منذ فترة، محذرين من تناول الأفراد لكل ما يندرج تحت اللحوم المصنعة ومشتقاتها نظرًا لأنها أصبحت تمثل خطورة بالغة على صحة الإنسان، فضلًا عن كونها أحد مسببات الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومؤخرًا السرطان بعد قرار منظمة الصحة العالمية التى اعتبرتها ضمن الأطعمة المسببة للسرطان.

وأشار د.حمدون إلى أنه وفقا لما أثبته الباحثون، فاللحوم المصنعة أحد العوامل المسببة للإصابة بأمراض القلب والشرايين والسمنة والسكر بنسبة تقارب 70% وكذلك فرص الإصابة بسرطان الأمعاء والبروستاتا والكبد إلى ما يقرب من 14%، نظرًا لاحتواء تلك المأكولات على نسبة كبيرة من الدهون والأملاح والمواد الكميميائية الضارة .

واعتبر د.حمدون أن اللحوم المصنعة بمثابة "لحوم قاتلة ومدمرة للصحة" وعلى الجميع أن يقوم بالتوعية والتنبيه على مخاطر تناول تلك المأكولات الضار بالصحة نحن الآن بصدد دراسة إعداد حملة مثلها بالمغرب لتوعية المواطن المغربى بخطورة اللحوم المصنعة.