تأجيل محاكمة 51 متهما بقضية "اقتحام سجن بورسعيد" لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، تأجيل جلسة محاكمة 51 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شحصا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسة غد الأحد، لسماع أقوال الشهود، وحددت جلسة 15 نوفمبر لسماع أقوال الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وتغيب الرئيس الأسبق محمد مرسى عن جلسة اليوم، وذلك لدواع أمنية بعد ورود إخطار من قطاع الأمن الوطنى، مما جعل القاضى يقرر تأجيل الجلسة للغد لسماع أقوال بعض الضباط الذين طلبهم دفاع المتهمين لسماع أقوالهم أمام المحكمة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى و 40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.

وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا فى محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم.

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