ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين وترويعهم بالأسلحة بالشرقية

تمكن ضباط مباحث قسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من فتاة وشابين، تخصصوا فى سرقة المواطنين وترويعهم بالأسلحة البيضاء، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من "أحمد- ج- ع" 19 سنة سائق توك توك ومقيم بقرية ميت زافر التابعة لدائرة مركز الزقازيق بقيام شخصين وفتاة بسرقة التوك توك الخاص به تحت تهديد السلاح وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة الرائد حسين أبوفول رئيس مباحث القسم ومعاونيه، وبتكثيف الجهود والتحريات توصلت جهود فريق البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أحمد ع ف" 19سنة عاطل ومقيم بعزبة الحريرى بدائرة القسم وله تخصص إجرامى يحمل رقم 9339 فئة ب، و"محمود م ع" 25 سنة عاطل ومقيم بعزبة الحريرى بدائرة القسم و"شيماء إ أ" 27 سنة ربة منزل ومقيمة بعزبة الحريرى.

وتبين من التحريات قيام المتهمة الثالثة باستدراج سائقي التوك توك لأحد الأماكن البعيدة، حيث يكون المتهمان الأول والثانى فى انتظارها هى والضحايا ويقومون بسرقة الضحايا تحت تهديد السلاح، وآخر الوقائع قاموا باستدراج السائق واستولوا على التوك توك الخاص به وبيعه لأحد الأشخاص ويدعى "رامى –إ-ع" 30 سنة سائق مقابل "10" آلاف جنيه وحصلوا منه على "3" آلاف جنيه، وأقروا بإنفاق متحصلات السرقات على شراء العقاقير المخدرة.

وبعد تكثيف التحريات وإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم "30" قرصا من عقار التامول المخدر وسنجة و"220" جنيها، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضررقم 12423 جنح القسم لسنة 2015.