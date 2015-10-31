قاضى "سجن بورسعيد" يطالب الدفاع بمراجعة أسماء الضباط المطلوبين للشهادة

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر محاكمة 51 متهما بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، وتبين تغيب الرئيس الأسبق محمد مرسى والذى كان من المقرر سماع أقواله بجلسة اليوم.

وقالت المحكمة إن الأسماء التى طلبها الدفاع لسماع أقوالهم وهم ضباط بالأمن الوطنى، حيث ورد خطاب يفيد أن تلك الأسماء غير موجودة بقطاع الأمن الوطنى على مستوى الجمهورية، مما جعل القاضى يطلب من الدفاع التأكد من صحة تلك الأسماء.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا فى محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم.



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