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النيابة تعترض على تغيب إبراهيم سليمان عن جلسة محاكمته بقضية "الحزام الأخضر"

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النيابة تعترض على تغيب إبراهيم سليمان عن جلسة محاكمته بقضية "الحزام الأخضر" النيابة تعترض على تغيب إبراهيم سليمان عن جلسة محاكمته بقضية "الحزام الأخضر"
قالت هيئة الدفاع عن محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، لهيئة محكمة جنايات القاهرة، إن الوزير الأسبق تغيب لمرضه، مؤكدة أنه تم احتجازه بأحد المستشفيات مما ترتب عليه غيابه عن جلسة محاكمته فى القضية اليوم.

وأضافت أن المتهم تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة، ورد قيمة أرض الحزام الأخضر، وطالبت المحكمة بالتأجيل للتقدم بما يفيد التصالح.

فيما اعترض ممثل النيابة فى القضية على طلب الدفاع بالتأجيل، مؤكدا أن المتهم غير مريض وأنه عليه تنفيذ حكم وأنه غير جاد فى تنفيذ التصالح، مؤكدا أن النيابة مستعدة للمرافعة مما دفع هيئة المحكمة لرفع الجلسة.

ويواجه المتهمون فى القضية عدة اتهامات أبرزها التربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

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مصر 365