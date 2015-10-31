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ضبط عاطل وبحوزته 3 فرش حشيش على الطريق الدائرى بالجيزة

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ضبط عاطل وبحوزته 3 فرش حشيش على الطريق الدائرى بالجيزة ضبط عاطل وبحوزته 3 فرش حشيش على الطريق الدائرى بالجيزة
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل على الطريق الدائرى بمنطقة مطالع الجيزة، بحوزته 3 فرش حشيش للاتجار.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الملازم أول محمد عبد الله والقوة المرافقة له، بأنه خلال تفقد قوة الكمين للطريق تم الاشتباه فى عاطل يدعى "محمود ف م" مواليد 1987 م وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 فرش حشيش ومبلغ 190 جنيها وهاتف محمول، وادعى شراءها مجاملة لخاله بمناسبة زفاف ابنته، وبالكشف جنائيا على المتهم تبين أنه سبق الحكم عليه بالحبس 5 سنوات فى قضية اتجار بالمواد المخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

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