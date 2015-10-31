ضبط عاطل وبحوزته 3 فرش حشيش على الطريق الدائرى بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل على الطريق الدائرى بمنطقة مطالع الجيزة، بحوزته 3 فرش حشيش للاتجار.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الملازم أول محمد عبد الله والقوة المرافقة له، بأنه خلال تفقد قوة الكمين للطريق تم الاشتباه فى عاطل يدعى "محمود ف م" مواليد 1987 م وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 فرش حشيش ومبلغ 190 جنيها وهاتف محمول، وادعى شراءها مجاملة لخاله بمناسبة زفاف ابنته، وبالكشف جنائيا على المتهم تبين أنه سبق الحكم عليه بالحبس 5 سنوات فى قضية اتجار بالمواد المخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.