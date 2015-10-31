إعصار«تشابالا» يهدد سواحل اليمن وسلطنة عُمان

يتوجه إعصار نادر وشديد تصل سرعة الرياح المصاحبة له أكثر من 200 كيلومتر في الساعة بتجاه بحر العرب، متحركًا غربًا باتجاه اليمن وسلطنة عُمان.

وبحسب ما ذكرت شبكة “BBC” يمضي الإعصار، المُسمّى «تشابالا»، عبر ممرات ملاحية شديدة الازدحام في خليج عدن، ويعد الاعصار من الفئة الرابعة.

تشير توقعات إلى أن الإعصار سيصل إلى البر في وقت متأخر مساء الاثنين، وقد يتسبب الإعصار في أضرار بالغة بمدينة صلالة الساحلية في سلطنة عُمان،وسواحل مدينة عدن اليمنية.

ورجحت وكالة الأمم المتحدة المعنية بشؤون المناخ أن تقل قوة الرياح، لكنها قالت إن ما يعادل عام من الأمطار قد يهطل في غضون أيام.