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مجلس الوزراء: نقل جرحى الطائرة الروسية لمعهد ناصر والجثامين لمشرحة زينهم

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مجلس الوزراء: نقل جرحى الطائرة الروسية لمعهد ناصر والجثامين لمشرحة زينهم مجلس الوزراء: نقل جرحى الطائرة الروسية لمعهد ناصر والجثامين لمشرحة زينهم
أعلن السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الطيران المدنى، والسياحة، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، والصحة، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن الدفاع، والخارجية، وهيئة الإسعاف.

وأضاف أنه تم توجيه 50 سيارة إسعاف إلى منطقة الحطام لنقل أى جرحى وحالات الوفاة، هذا بالإضافة إلى عمليات الإخلاء التى تتم بالطائرات من الموقع إلى مطار ألماظة ومطارات أخرى بالقرب من القاهرة، حيث سيتم نقل أى جرحى لمستشفى معهد ناصر ودار الشفاء، والجثامين إلى مشرحة زينهم، وقد تم بالفعل توجيه سيارات الإسعاف.


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