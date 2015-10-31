مجلس الوزراء: نقل جرحى الطائرة الروسية لمعهد ناصر والجثامين لمشرحة زينهم

أعلن السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الطيران المدنى، والسياحة، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، والصحة، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن الدفاع، والخارجية، وهيئة الإسعاف.

وأضاف أنه تم توجيه 50 سيارة إسعاف إلى منطقة الحطام لنقل أى جرحى وحالات الوفاة، هذا بالإضافة إلى عمليات الإخلاء التى تتم بالطائرات من الموقع إلى مطار ألماظة ومطارات أخرى بالقرب من القاهرة، حيث سيتم نقل أى جرحى لمستشفى معهد ناصر ودار الشفاء، والجثامين إلى مشرحة زينهم، وقد تم بالفعل توجيه سيارات الإسعاف.

- رئيس الوزراء يوجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حادث سقوط الطائرة الروسية

>

- هيئة الطيران الروسية: الطائرة فقدت الاتصال فى المجال الجوى القبرصى

>

- مصادر: الطائرة المنكوبة أقلعت من مطار شرم الشيخ وعلى متنها 200 روسى

>

- رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع الجهات المعنية لمتابعة حادث سقوط الطائرة

>

- مسئول طيران مصرى لـ"رويترز": الطائرة الروسية غادرت الأجواء المصرية بسلام

>

>