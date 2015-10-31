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دفاع إبراهيم سليمان للمحكمة: موكلى بالمستشفى.. ومصدر: القبض عليه فور حضوره

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دفاع إبراهيم سليمان للمحكمة: موكلى بالمستشفى.. ومصدر: القبض عليه فور حضوره دفاع إبراهيم سليمان للمحكمة: موكلى بالمستشفى.. ومصدر: القبض عليه فور حضوره
كشفت هيئة الدفاع عن محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، أنها ستتقدم بمستند لهيئة محكمة جنايات القاهرة، يفيد بمرض وزير الإسكان الأسبق، مؤكدة أنه موجود بأحد المستشفيات مما ترتب عليه غيابه عن جلسة محاكمته فى القضية.

وكشف مصدر قضائى، أن غياب إبراهيم سليمان عن جلسة الحكم جاء لكونه صادر ضده حكم بالسجن 5 سنوات فى القضية المعروفة بـ"سوديك"، مؤكدا أنه فى حالة حضوره سيتم القبض عليه لتنفيذ حكم سجنه.

وتُعقد الجلسة أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد صبحى، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة، لمرافعة النيابة والدفاع فى القضية.

ويواجه المتهمون فى القضية عدة اتهامات أبرزها التربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.

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