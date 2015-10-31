مصدر لـ"اليوم السابع": اجتماعات داخل السفارة الروسية لبحث تحطم الطائرة

قال مصدر روسى رفيع المستوى، إن السفير الروسى فى القاهرة سيرجى كيربيتشينكو، يعقد الآن اجتماعا مع القنصل العام للسفارة لبحث تحطم الطائرة الروسية فى مصر

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السفير الروسى ينتظر تصريحات الجانب المصرى للخروج ببيان حول تحطم الطائرة فى سيناء، لافتاً إلى أن السفارة ستصدر بيانا عقب حصولها على كافة التفاصيل الخاصة بالواقعة .

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