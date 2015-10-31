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مصدر لـ"اليوم السابع": اجتماعات داخل السفارة الروسية لبحث تحطم الطائرة

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مصدر لـ"اليوم السابع": اجتماعات داخل السفارة الروسية لبحث تحطم الطائرة مصدر لـ"اليوم السابع": اجتماعات داخل السفارة الروسية لبحث تحطم الطائرة
قال مصدر روسى رفيع المستوى، إن السفير الروسى فى القاهرة سيرجى كيربيتشينكو، يعقد الآن اجتماعا مع القنصل العام للسفارة لبحث تحطم الطائرة الروسية فى .

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السفير الروسى ينتظر تصريحات الجانب المصرى للخروج ببيان حول تحطم الطائرة فى سيناء، لافتاً إلى أن السفارة ستصدر بيانا عقب حصولها على كافة التفاصيل الخاصة بالواقعة .


>- رئيس الوزراء يوجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حادث سقوط الطائرة الروسية
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- هيئة الطيران الروسية: الطائرة فقدت الاتصال فى المجال الجوى القبرصى
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- مصادر: الطائرة المنكوبة أقلعت من مطار شرم الشيخ وعلى متنها 200 روسى
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- رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع الجهات المعنية لمتابعة حادث سقوط الطائرة
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- مسئول طيران مصرى لـ"رويترز": الطائرة الروسية غادرت الأجواء المصرية بسلام
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مصر 365

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