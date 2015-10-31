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فوز مصر برئاسة المركز الفنى للتعليم والبحث العلمى وعلوم الفضاء الإفريقى

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فوز مصر برئاسة المركز الفنى للتعليم والبحث العلمى وعلوم الفضاء الإفريقى فوز مصر برئاسة المركز الفنى للتعليم والبحث العلمى وعلوم الفضاء الإفريقى
أعلن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فوز برئاسة المركز الفنى للتعليم واليحث العلمى وعلوم الفضاء فى إفريقيا، وذلك بعد تصويت الدول لصالح مصر.

وقال الدكتور أشرف الشيحى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بأكاديمية البحث العلمى لتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر وألمانيا لتدعيم خطط أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى نقل وتوطين التكنولوجيا والشبكات العلمية وتحالفات المعرفة وجسور التنمية، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ود.عماد عزيز مدير المعهد الألمانى لعلوم المواد هيلمهولتز – برلين، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير البحث العلمى الأسبق وعدد من الوزراء ورؤساء المراكز البحثية والجامعات المصرية، أن هذا يعد إنجازا عظيما يضاف لمصر، ونتاجا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى وزياراته للخارج، ويؤكد استعادة مصر لمكانتها بين دول إفريقيا .

وتابع الشيحى: علينا أن نسعى لمد جذورنا بجميع دول القارة الإفريقية، لأن ذلك سيساعدنا كثيرا فى تطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى الفترة المقبلة، واستعادة مكانتنا كمنارة للعلم بين دول القارة السمراء.

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مصر 365

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