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علاج طبيعي وفعال للشفاء من السعال في 24ساعة فقط بشكل سهل وبسيط جدا…

  • الصحة
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علاج طبيعي وفعال للشفاء من السعال في 24ساعة فقط بشكل سهل وبسيط جدا… علاج طبيعي وفعال للشفاء من السعال في 24ساعة فقط بشكل سهل وبسيط جدا…

يعاني الكثير منا خصوصا في تلك الأيام الكثير من الأعراض المرتبطة بالبرد مثل الزكام،البرد،السعال وغيرها من الأعراض التي تنهك الجسم وتؤلمه أيضا ومع هذه الأعراض وألمه لا يجد الكثير منا حلول فعالة وطبيعية وفي نفس الوقت تكون سهلة لذلك يلجأ الكثير إلي المسكنات وغيرها التي من الممكن أن تتسبب في أعراض جانبية في المستقبل.

لذا دعونا نقدم لكم علاج طبيعي لشفاء من السعال والبرد والزكام مع اختفاء فوري لتلك الألم المؤلمة فقد اثبت الدراسات الأوروبية الحديثة عن أن له فعالية كبيرة في القضاء علي السعال ،البرد والزكام بطريقة طبيعية جدا وسريعة في نفس الوقت .

 

المكونات المطلوبة .

1-موزيتن

2-ملعقتين كبيرتين سكر جوز الهند

400-3مل من الماء المغلي

الطريقة

1-نقوم بتقشير الموزيتين ثم بعد التقشير نقوم بسحقهم ومن بعده نقوم بوضع ملعقتين من سكر جوز الهند ونخلطهم جيدا ثم نضيف ال400مل من الماء المغلي ثم ندع هذا المزيج يبرد لمدة نصف ساعة بالضبط ومن ثم نقوم بتصفية هذا المزيج من الماء الموجودة فيه يمكنك تصفيته من خلال مصفاة .

2-يقسم هذا علي اربع مرات بمعني كل جرعة =100مل

3-يتم تناوله اربع مرات في اليوم بمعدل كل 4 ساعات ومع كل هذا فانه يعتبر من ألذ من أي شي قد تناولته في حياتك مع تطبيقك لهذا سوف يتم اختفاء جميع هذه الأعراض في اٌقل من يومين.

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