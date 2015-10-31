سعيد الطاير: ماضون في تحقيق أعلى معايير التميز

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة «المستثمرون في التميّز» للمرة الثالثة على التوالي من منظمة «مستثمرون في التميز» وتمنح الشهادة للمؤسسات والشركات التي تحقق نتائج متقدمة وملحوظة في مجال التميز المؤسسي بعد تقييم دقيق وشامل تجريه المنظمة للتأكد من مطابقة المؤسسة للمعايير المعتمدة في التميز.

وعلى مدى أسبوع كامل، التقى المقيم الرئيسي للمنظمة بيتر هيلمان في شهر أغسطس الماضي بقيادات وموظفين من جميع المستويات الوظيفية في مختلف قطاعات وادارات الهيئة، واطّلع على الاستراتيجيات والمنهجيات المعتمدة في الهيئة.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نضع دائماً نصب أعيننا رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة تحقيق التميز والوصول إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، فكما يقول سموه:»اليوم أصبحت الوظيفة الأساسية لنا جميعاً هي التميز«.

وتتوج هذه الشهادة جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الجودة والتميز، وتؤكد التزامنا بأفضل الممارسات العالمية للارتقاء بخدماتنا وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في مشاريعنا ومبادراتنا وخدماتنا بمساعدة فريق عمل يتميز بالكفاءة والاحترافية، في سبيل تحقيق رؤية الهيئة بأن تصبح مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي».

حرص

وأضاف: «تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على الاستفادة من المعرفة والأفكار والاقتراحات الإبداعية في سياق التخطيط والتطبيق الاستراتيجي لخططها ومبادراتها.

وتلتزم الهيئة بتعزيز أسس التميز المستدام من خلال تبني تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مختلف عملياتها. وتتواءم استراتيجية الهيئة 2021 مع خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون حكومة دبي رائدة ومتميزة وسباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع».

إشادة

أشاد تقرير منظمة «مستثمرون في التميز» بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال التميز، وثمن رؤيتها ورسالتها التي تصب في محور توجهات المبادرات والخطط الحكومية في دبي. وجاء في التقرير: «أوضحت الزيارات الميدانية أن هيئة كهرباء ومياه دبي مؤسسة ملتزمة بالتميز، وواصلت الهيئة مسيرة التطور والتحسين منذ التقييم السابق.

وعليه حصلت الهيئة على التجديد ومنحت شهادة»المستثمرون في التميز«للهيئة لمدة عامين تنتهي في أغسطس 2017. وقد أثبتت الوثائق والمعلومات التي تم الحصول عليها خلال اللقاءات الفردية والجماعية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أنها أدلة أكثر من كافية للوفاء بمتطلبات التقييم».

شهادة «المستثمرون في التميز» العالمية في رحاب «كهرباء دبي»

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن الهيئة تعمل على تطوير العمل المشترك مع شركائها بما يحقق أعلى معايير التميز في الخدمات التي تقدمها الهيئة لمتعامليها، حيث تعمل الهيئة على تحقيق أهداف خطة دبي 2021 وتعزيز المكانة الريادية لإمارة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والاستدامة.

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بمكتبه، وفداً رفيعاً من شركة إريكسون السويدية..

وذلك في إطار الزيارات التي تقوم بها الشركات العالمية للهيئة. وضم الوفد كلاً من ماغنوس ماندرسون، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس وحدة الخدمات الدولية، واورفار هورتيغ، رئيس قسم الصناعة والمجتمع ووحدة الخدمات الدولية، ورافية إبراهيم، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا..

وروتغار ريمان، رئيس وحدة خدمات المتعاملين في مجالي الصناعة والمجتمع بمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وماري سترانجارد، رئيس القطاع العالمي للطاقة والمرافق في الشركة. وحضر اللقاء من جانب الهيئة، كل من المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس قطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة..

والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال. وتطرق اللقاء إلى تبادل الخبرات والارتقاء بعلاقات التعاون في مجال الطاقة والمياه والشبكات الذكية، ونظام البنية التحتية المتطور للقياس (AMI) الذي يعد تقنية رئيسية في الشبكة الذكية.

من ناحيته، أطلع الوفدُ العضوَ المنتدب الرئيس التنفيذي على الخدمات التي تقدمها شركة «إريكسون» في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعد دبي من أهم أسواق الشركة. وفي ختام الزيارة شكر وفد شركة إريكسون العضو المنتدب على حسن الاستقبال واطلاعه عن قرب على عمل الهيئة ومشاريعها وترحيب هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون معها.

جهود

أثمرت جهود الهيئة فوزها بالعديد من الجوائز العالمية في مجال التميز المؤسسي والخدماتي منها جائزة الإنجاز في مجال الجودة لعام 2015 التي تمنحها الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها.

كما حصول مركز البيانات في الهيئة على جائزة تقييم أفضل الممارسات العالمية من سيسكو سيستمز العالمية، وهي الشهادة المصنفة ضمن أعلى معايير جودة الشبكات وأمن المعلومات في العالم.