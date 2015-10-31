محمد بن راشد يدعو الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى توحيد رفع العلم

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتوحيد رفع العلم يوم الثلاثاء القادم الساعة ١٢ ظهراً.

وقال سموه : " الإخوة والأخوات تحتفل الامارات بيوم العلم بتاريخ ٣ نوفمبر، ويمر علينا هذا اليوم وقد توحدت قلوبنا حول علمنا وبذل شعبنا أرواحه فداء لرفعة وطننا، وندعو الوزارات والمؤسسات الحكومية لتوحيد رفع العلم يوم الأثنين القادم الساعة ١٢ ظهراً، وعاش علمنا رمزا لعزتنا ووحدتنا ".

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