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سكاي نيوز: العثور على حطام الطائرة الروسية في منطقة جبلية بسيناء.. وموسكو تؤكد الخبر

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سكاي نيوز: العثور على حطام الطائرة الروسية في منطقة جبلية بسيناء.. وموسكو تؤكد الخبر سكاي نيوز: العثور على حطام الطائرة الروسية في منطقة جبلية بسيناء.. وموسكو تؤكد الخبر

أكدت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل، العثور على حطام الطائرة الروسية بمنطقة جبلية وسط سيناء.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسي، إن الطائرة الروسية تم فقدانها فى سيناء، اليوم السبت، وعلى متنها 212 شخصا و7 من أفراد الطاقم، وقال سيرجى اسفولسكى، إن الطائرة اختفت من على الرادار فى منطقة قبرص.

وقالت قناة «سي بي سي إكسترا» منذ قليل، إن فريق بحث مصري عثر على حطام الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء.

وأكد مصدر أمنى بشمال سيناء، إنه جار حصر ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة التى سقطت فوق سيناء منذ قليل، وقال شهود عيان إن قوات الأمن أغلقت المكان، وبدأت سيارات الإسعاف تصل موقع سقوط الطائرة.

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