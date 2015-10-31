السفارة الروسية بالقاهرة: جميع ركاب الطائرة التي سقطت في سيناء روس

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة صباح اليوم، أن جميع الركاب على متن الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء روسيين، ولا تحمل الطائرة علي متنها أي جنسيات أخرى.

وقالت وزراة الخارجية الروسية إن السفارة الروسية بالقاهرة ستعلن عن حيثيات سقوط الطائرة.

من جانبها قالت هيئة الطيران الروسية، إن الطائرة أقلعت من شرم الشيخ في طريقها إلى مدينة سان بطرسبورغ عند الساعة 6.21 دقيقة بتوقيت موسكو وفقد الاتصال بها بعد 23 دقيقة من إقلاعها.

وأوضحت الهيئة أن الطائرة ذات الرحلة 9268 كانت تقل على متنها 217 راكبا و7 من طاقمها.

وفيما لم تؤكد هيئة الطيران الروسية بعد رسميا سقوط الطائرة، ذكرت مصادر ملاحية مصرية أن قائد الطائرة كان اتصل بالمراقب الجوي في مطار القاهرة الدولي وطلب الهبوط الاضطراري إثر تعطل أجهزة الاتصال في الطائرة.